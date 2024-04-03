عاجل.. إيداع دفعة أبريل في حساب المواطن شاملة الدعم الإضافي

أ أ

أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح البرنامج أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.



دفعة أبريل في حساب المواطن:

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

المستهدفون من حساب المواطن:

وكان حساب المواطن قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أنه تقرر تقديم إيداع الدفعة 77 للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024م.وأوضح أنه هذا جاء نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك.وقبل الإعلان عن موعد الإيداع كان البرنامج قد أصدر نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، موجها المستفيدين للتحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.-الدخول على دراسة الأهلية.-الضغط على تقديم اعتراض.-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.