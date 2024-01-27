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عاجل.. أهم 10.. عدد أيام عطلة العيدين وإصدار القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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"العدل الدولية" تطالب قوات الاحتلال بمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بغزة
 طالبت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال على ضرورة أن يتخذ كل ما بوسعها لمنع كافة الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في غزة.

المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة
أعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.

"الزكاة" تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، وتحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها.

"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار بما يعادل 18.75 مليار ريال.

رسميًا.. عدد أيام عطلة العيدين للموظفين بالجهات الحكومية
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

أسرار وخفايا تفتيش العاملات قبل السفر.. هذه أغرب المواقف
في خطوة تثير الجدل حول مشروعيتها بين رافض لها ومؤيد، كشفت حنين الأنصاري، مديرة أحد مكاتب الاستقدام عن تفاصيل وخفايا تفتيش عاملات المنازل قبل السفر. 

تنبيه من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

قال حساب المواطن، إنه لا يُشترط الإفصاح عن معاش الضمان الاجتماعي في البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم.

تحذير من مخاطر العمل المتواصل وفي الإجازة: هذا ما يفعله بصحتك (فيديو)
حذر الأخصائي النفسي، سلطان الجويسر من أن العمل المتواصل وفي أيام الاجازات يؤدي للاحتراق الوظيفي.

أول اختبار دم في العالم يكشف عن أورام المخ والسرطانات الأشد فتكًا

يعكف العلماء على تجربة أول اختبار دم في العالم لسرطان الدماغ، في خطوة من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى جراحة الخزعة الغازية والمحفوفة بالمخاطر.

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