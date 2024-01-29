الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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هل يوجد وظائف للثانوية العامة؟.. "الزكاة" توضح

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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هل يوجد وظائف لخريجي الثانوية العامة؟ سؤال ورد إلى الصفحة الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في "إكس".

طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجماركاضافة اعلان

وأجابت الهيئة تقول: يمكنك الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم عليها وفق المتطلبات المطلوبة والشروط التي تتوافق معها من خلال بوابة التوظيف فقط عبر الرابط التالي: http://zat.ca/km3WVf

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت مؤخرا عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445

1 - مدقق حسابات.
2 - أخصائي قيادة التقييم.
3 - أخصائي خدمات الموظفين.
4 - أخصائي أول إدارة البيانات.
5 - خبير تطبيقات تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

- المحاسبة
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.


طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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