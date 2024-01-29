هل يوجد وظائف للثانوية العامة؟.. "الزكاة" توضح

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هل يوجد وظائف لخريجي الثانوية العامة؟ سؤال ورد إلى الصفحة الرسمية لهيئة
الزكاة والضريبة والجمارك في "إكس".
طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجماركوأجابت الهيئة تقول: يمكنك الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم عليها وفق
المتطلبات المطلوبة والشروط التي تتوافق معها من خلال بوابة التوظيف فقط عبر
الرابط التالي: http://zat.ca/km3WVf
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وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجماركوكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت مؤخرا عن طرح عدد من
الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات
والتخصصات التالية:
طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 14451 - مدقق حسابات.
2 - أخصائي قيادة التقييم.
3 - أخصائي خدمات الموظفين.
4 - أخصائي أول إدارة البيانات.
5 - خبير تطبيقات تقنية المعلومات.
التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- المحاسبة
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.