تعرف على نسبة ضريبة القيمة المضافة على التأجير التجاري والحد الإلزامي للتسجيل

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التأجير التجاري يخضع لضريبة
القيمة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
375 ألف ريال حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافةوقالت الهيئة يلزم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت
الإيرادات السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال.
الإيرادات السنوية تشمل إجمالي المبيعات قبل خصم المصرفاتوأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المقصود بالإيرادات السنوية جميع
المبيعات المحصلة من بيع السلع والخدمات وقبل خصم أي مصروفات.
التأجير التجاري يخضع لضريبة القيمة بنسبة 15%جاء ذلك على صفحة "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" الرسمية في
"إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "استأجرت محلات بقيمة ٢٠٠
ألف ريال كمستثمر ولي حق تأجير للغير.
وأضاف، أجرتها بمبلغ ٤٥٠ ألف ينخصم منها ٢٠٠ ألف قيمة دفع الايجار للمالك يتبقى لي ٢٥٠ ألف هل علي دفع ضريبه؟