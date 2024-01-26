تعرف على نسبة ضريبة القيمة المضافة على التأجير التجاري والحد الإلزامي للتسجيل

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التأجير التجاري يخضع لضريبة القيمة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة. اضافة اعلان





375 ألف ريال حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة



الإيرادات السنوية تشمل إجمالي المبيعات قبل خصم المصرفات



التأجير التجاري يخضع لضريبة القيمة بنسبة 15%



وقالت الهيئة يلزم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المقصود بالإيرادات السنوية جميع المبيعات المحصلة من بيع السلع والخدمات وقبل خصم أي مصروفات.جاء ذلك على صفحة "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "استأجرت محلات بقيمة ٢٠٠ ألف ريال كمستثمر ولي حق تأجير للغير.وأضاف، أجرتها بمبلغ ٤٥٠ ألف ينخصم منها ٢٠٠ ألف قيمة دفع الايجار للمالك يتبقى لي ٢٥٠ ألف هل علي دفع ضريبه؟