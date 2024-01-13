السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشاجرة جماعية في أحد شوارع تبوك.. وبيان عاجل من الشرطة (فيديو)

ا
المضبوطين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبضت شرطة منطقة تبوك على 4 مواطنين ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في مكان عام.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

ضبط 8 متورطين في مشاجرة شابقًا


وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك القبض على 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.

شرطة تبوك تضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي

يأتي هذا بعد ساعات فقط من إعلان إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.

اقرأ أيضا

"الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية" يدخل حيز التنفيذ بعد غد .. و3 خطوات للاستفادة من الخدمة

عاجل.. غدًا العودة للمدارس.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثالث

إتلاف 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بالجوف

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري لمستفيدي الأراضي المجانية بشأن الدفعات المستحقة

عاجل.. إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة من الجمارك.. تعرف على الشروط

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 5:28 م السبت، 16 ديسمبر 2023

هذه العقوبة في انتظارهم.. ضبط مواطن و3 يمنيين لرميهم مخلفات صناعية في مكة

وزارة الداخلية 3:16 م السبت، 16 ديسمبر 2023

أنهى حياة والدته ومثّل بجثمانها.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالمدينة المنورة

أهم 10 12:08 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. إعفاء سيارات من الجمارك وإعانة الزواج ومعاش الضمان الاجتماعي

أهم 10 10:02 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وارتفاع أسعار الإيجارات

اقرأ أيضا

المساحات الخضراء
10:56 ص السبت، 13 يناير 2024

خلال 5 أشهر .. أمطار الخير تتسبب في 360% زيادة للمساحات الخضراء بمنطقة المدينة المنورة

الصندوق العقاري
10:06 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

الطقس - الارصاد - اتربة وغبار
9:06 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توقعات طقس اليوم: غبار وأتربة وأمطار على 6 مناطق بالمملكة

حساب المواطن
3:00 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم لحساب المواطن حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ا
4:10 م السبت، 13 يناير 2024

تنبيه عاجل من سفارة أمريكا بالرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

ا
3:00 م السبت، 13 يناير 2024

مشاجرة جماعية في أحد شوارع تبوك.. وبيان عاجل من الشرطة (فيديو)

وزارة الداخلية
2:00 م السبت، 13 يناير 2024

بيان عاجل.. الداخلية: ضبط (18538) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

الهيئة العامة للعقار
1:43 م السبت، 13 يناير 2024

"الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية" يدخل حيز التنفيذ بعد غد .. و3 خطوات للاستفادة من الخدمة

طلاب المدارس
1:17 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. غدًا العودة للمدارس.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثالث

الدكتور سعد الخثلان
12:58 م السبت، 13 يناير 2024

هل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في شهر رجب؟