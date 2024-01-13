مشاجرة جماعية في أحد شوارع تبوك.. وبيان عاجل من الشرطة (فيديو)

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قبضت شرطة منطقة تبوك على 4 مواطنين ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في مكان عام.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط 8 متورطين في مشاجرة شابقًا
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك القبض على 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.
شرطة تبوك تضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئيوأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا بمحتوى مرئييأتي هذا بعد ساعات فقط من إعلان إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.
وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.
🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على (4) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم. pic.twitter.com/R9VSxeIAVO— الأمن العام (@security_gov) January 13, 2024