مشاجرة جماعية في أحد شوارع تبوك.. وبيان عاجل من الشرطة (فيديو)

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قبضت شرطة منطقة تبوك على 4 مواطنين ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في مكان عام.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





ضبط 8 متورطين في مشاجرة شابقًا



شرطة تبوك تضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي



شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي



🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على (4) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم. pic.twitter.com/R9VSxeIAVO January 13, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك القبض على 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.يأتي هذا بعد ساعات فقط من إعلان إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.