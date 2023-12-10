تنبيه للمزارعين من "حشرة الأنفاق".. هذا ما تفعله بالحمضيات

تشقق أوراق الحمضيات:



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الري والتسميد:



زيادة الري والتهوية



حذر الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة، المزارعين من نشاط حشرة صانعة أنفاق أوراق الحمضيات.ووجه نصيحة للمزارعين على حسابه في منصة "إكس" أنه لمكافحة أضرار هذه الآفة ننصح بالرش بأحد المبيدات الحشرية الجهازية، منوها أنها تكثر خلال شهري نوفمبر وديسمبر.ونوه أن الإصابة تظهر على شكل أنفاق في الأوراق، حيث تتجعد وتقل كفاءتها، ويضعف تمثيلها الغذائي من خلال عملية البناء الضوئي.وفي وقت سابق نصح الإرشاد الزراعي أيضا بضرورة الري والتسميد المتوازن، مشددا على أهمية تجنب تعطيش الأشجار ثم ريها بغزارة والتقليم الجيد تساعد على تقليل حدوث تشقق ثمار الحمضيات.وأوضح أن تشقق ثمار الحمضيات يكون ناتجا عن تعطيش الأرض، مشددا على أهمية التسميد المتوازن إضافة إلى الاعتناء بالتسميد المتوازن وخاصة بعناصر الكالسيون والبورون والبوتاسيوم.وأضاف أنه يجب تقليم الشجرة ذات الحمل الغزير لإنتاج ثمار أقل ذات جودة أعلى وحجم أكبر .كما حذر أيضا من الحرارة المرتفعة المصحوبة بالرطوبة الجوية المنخفضة، كونها تمثل بيئة مناسبة لإصابة الطماطم بالأكاروسات داخل البيوت المحمية.وأشار الإرشاد الزراعي إلى أنه يجب زيادة الري والتهوية تجنبا للوقوع في هذا الخطأ.