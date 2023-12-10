الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه للمزارعين من "حشرة الأنفاق".. هذا ما تفعله بالحمضيات

ا
شجرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حذر الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة، المزارعين من نشاط حشرة صانعة أنفاق أوراق الحمضيات.

تشقق أوراق الحمضيات:

اضافة اعلان
 ووجه نصيحة للمزارعين  على حسابه في منصة "إكس"  أنه لمكافحة أضرار هذه الآفة ننصح بالرش بأحد المبيدات الحشرية الجهازية، منوها أنها تكثر خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
ونوه أن الإصابة تظهر على شكل أنفاق في  الأوراق، حيث تتجعد وتقل كفاءتها، ويضعف تمثيلها الغذائي من خلال عملية البناء الضوئي.

الري والتسميد:

وفي وقت سابق نصح الإرشاد الزراعي أيضا بضرورة الري والتسميد المتوازن، مشددا على أهمية تجنب تعطيش الأشجار ثم ريها بغزارة والتقليم الجيد تساعد على تقليل حدوث تشقق ثمار الحمضيات.

وأوضح أن تشقق ثمار الحمضيات يكون ناتجا عن تعطيش الأرض، مشددا على أهمية التسميد المتوازن إضافة إلى الاعتناء بالتسميد المتوازن وخاصة بعناصر الكالسيون والبورون والبوتاسيوم.

وأضاف أنه يجب تقليم الشجرة ذات الحمل الغزير  لإنتاج ثمار أقل ذات جودة أعلى وحجم أكبر .

زيادة الري والتهوية


كما حذر أيضا من الحرارة المرتفعة المصحوبة بالرطوبة الجوية المنخفضة، كونها تمثل بيئة مناسبة لإصابة الطماطم بالأكاروسات داخل البيوت المحمية.
وأشار الإرشاد الزراعي إلى أنه يجب زيادة الري والتهوية تجنبا للوقوع في هذا الخطأ.

اقرأ أيضا

تقييم
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"تقييم" تحيل مخالفين إلى النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل

WhatsApp Image 2023-12-10 at 5.07.50 PM
6:19 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

للحد من انتشار الأمراض بين الإبل.. نصيحة مهمة للمربين

الجوازات
6:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما

احكام
5:57 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إحكام: 5 متطلبات للتعديل الشكلي في طلبات تملك العقار

اقرأ أيضا

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بحائل

الهيئة العامة للعقار: توثيق 8 ملايين عقد في منصة "إيجار"

متى يكون التسجيل في التأمينات إجبارياً للعمال والموظفين؟

أخبار السعودية.. أول إجازة مطولة في الفصل الثاني و185 مليار ريال من حساب المواطن

عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الديوان الملكي 7:12 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

أخبار السعودية 5:06 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. تنبيه من "التعليم" بخصوص الاختبارات ووقف المعاش عن الوريث في هذه الحالة

أخبار السعودية 2:16 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من الضمان لهؤلاء ومفاجآت في مداهمات "الغذاء والدواء"

أهم 10 10:07 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تفاصيل التبليغ والتحقيق في إصابات العمل والاختبارات لحظة بلحظة

اقرأ أيضا

2233-fahd
4:23 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

لتحسين جودة الحياة.. أمانة تبوك تبرم عقودًا استثمارية بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال

الموارد البشرية
4:12 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

توضيح لـ "الموارد البشرية" حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

1000_e6f369b154
4:03 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

بيان للأمن البيئي بشأن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

حساب المواطن
4:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى سارة.. حساب المواطن يصرف 185 مليار ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تقييم
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"تقييم" تحيل مخالفين إلى النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل

هيئة الزكاة
6:32 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يشترط في القوائم المالية أن تكون مدققة من محاسبين قانونيين؟ "الزكاة" توضح

الجوازات
6:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما

احكام
5:57 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إحكام: 5 متطلبات للتعديل الشكلي في طلبات تملك العقار

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:31 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

متى يكون التسجيل في التأمينات إجبارياً للعمال والموظفين؟

أخبار السعودية
5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة مطولة في الفصل الثاني و185 مليار ريال من حساب المواطن