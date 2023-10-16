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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم لـ"الموارد البشرية" بشأن التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية
الموارد البشرية
أ أ
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أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا مهمًا بشأن التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي.

التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعياضافة اعلان

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.
وأضاف أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة, فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي ينظر للأفراد كأسرة واحدة

وبين أن نظام الضمان الاجتماعي المطور، ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، وأنه يمكن التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن.

ماذا تعرف عن الضمان الاجتماعي؟

هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟


- إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة:
"رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال".
- سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
- إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“
- تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
- تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- الإقامة الدائمة في المملكة.
- يجب أن يكون المتقدم مواطنًا.   
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.

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