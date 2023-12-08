الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

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غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية..

تقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الخامسة مساءً

رياح مثيرة للأتربة والغبار
طقس المدينة
أ أ
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 5 ) كم ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعلا وخيبر والعيص ووادي الفرع.اضافة اعلان

استمرار التقلبات الجوية


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيا على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، خاصة منطقة الحدود الشمالية، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على النصف الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على النصف الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على النصف الشمالي، ومن متر إلى مترين على النصف الجنوبي ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على النصف الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.


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