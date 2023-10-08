تفاصيل لقاء أمير الحدود الشمالية بزوج وأبناء المعلمة المتوفية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, زوج وأبناء المعلمة عائشة بنت ضحوي العنزي -رحمها الله-. اضافة اعلان





الأمير فيصل بن خالد بقدم التعزية لأسرة المعلمة



تعليق مؤثر لزوج المعلمة







وقدَّم سموه، تعازيه ومواساته لزوج المعلمة زايد هنيدي العنزي وللأبناء، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.من جهته، عبَّر زوج وأبناء المعلمة - رحمها الله - عن شكرهم وتقديرهم لسموِّه على تعازيه ومواساته لهم في فقيدتهم ، وتوجيه الكريم بإطلاق اسم المعلمة عائشة بنت ضحوي العنزي -رحمها الله- على قاعة التدريب في الإدارة النسائية في إدارة التعليم، تكريما لمسيرتها التعليمية وتفانيها في أداء رسالتها بكل جهد وإخلاص.وقبل أيام، وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إدارة التعليم بالمنطقة بإطلاق اسم المعلمة عائشة بنت ضحوي العنزي -رحمها الله- على قاعة التدريب في الإدارة النسائية في إدارة التعليم.