تفاصيل جديدة.. انفجار الضاحية الجنوبية استهدف مكتبا لفصيل فلسطيني وأوقع 3 شهداء

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أفادت وكالة أنباء لبنان، أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مكتب لحركة حماس الفلسطينية في الضاحية الجنوبية ببيروت، ما أسفر عن 3 شهداء وعدد من الإصابات. اضافة اعلان



وكانت وسائل إعلام لبنانية، نشرت فيديو يوثق انفجارً ضخمًا وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، دون معرفة الأسباب بشكل دقيق.



وتدول رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس، العديد من الصور والفيديوهات قيل عنها إنها للانفجار الذي وقع في بيروت.



وتظهر الصور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد في سماء العاصمة اللبنانية، مع وجود عدد كبير من الأشخاص يهرعون من المكان.





استهداف مواقع حزب الله



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم مرة أخرى مناطق يعتقد أنها تابعة لميليشيا حزب الله ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.وذكر جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء ن أجزاء من مدينة يارون بجنوب لبنان تعرضت لإطلاق نار بعد أن أعلنت جماعة حزب الله أنها أطلقت النار على وحدات إسرائيلية قرب قرية ساريت بشمالى إسرائيل.وتم مرة أخرى إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من هجوم جوى في شمال دولة الاحتلال صباح الثلاثاء. ولم تتوفر على الفور أى معلومات عن سقوط ضحايا محتملين على جانبي الحدود.مشاهد أولية من المكان الذي حدث فيه الانفجار بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت pic.twitter.com/GDOrvJlpkN— سمير العَركي (@s_alaraki) January 2, 2024