تعليم مكة المكرمة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.

وأوضحت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن ذلك :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع". اضافة اعلان



تعليم جدة

وقبل ذلك، أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، تحويل الدراسة يوم غدٍ (الأحد) 1445/4/14 لتكون (عن بُعد) عبر "منصة مدرستي"، في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.



إنذار أحمر

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع مستوى التحذير في محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة إلى "الإنذار الأحمر"، حيث يتوقع استمرار الحالة بهطول أمطار غزيرة.



وكشف أن بداية الإنذار من الساعة 4:00 عصر اليوم (السبت)، ويستمر حتى الساعة 12:00 غداً (الأحد)، مشيراً إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.