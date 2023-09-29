أهم 10.. أفضل 10 جامعات ونقل سكن العمالة خارج المدن ووظائف بـ "نيوم"

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
حسب التصنيفات العالمية.. أفضل 10 جامعات في المملكة
احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة والجامعات العربية لعام 2024، وفي المرتبة 208 عالميًا من بين 1904 جامعات عالمية.
توقيف 7 أشخاص في الرياض أساءوا لرجال الأمن بهدف الحصول على مشاهدات
قبضت شرطة منطقة الرياض، على 7 أشخاص جسدوا مهمات رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية غير لائقة في محل تجاري، وأحالتهم إلى النيابة العامة.
خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)
حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس من تداعيات هذا العصر وملهياته وتحولاته ومتغيراته.
رد رسمي حول التوجه لنقل سكن العمالة خارج المدن (فيديو)
كشف مدير عام الإدارة العامة للسكن الجماعي للأفراد بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن التوجه بشأن تخصيص مناطق محددة خارج المدينة لسكن العمالة.
راتب 10 آلاف ريال.. "نيوم" تطرح وظائف للخريجين
أعلنت شركة نيوم عن طرح فرص وظيفية في المجالات الإدارية والتقنية والفنية والهندسية، "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة".
حساب المواطن: في هذه الحالة.. يجب تعديل بيانات المستفيدين
قال حساب المواطن، إنه يتعين إجراء تعديل على البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم في حال طرأ أي تغيير عليها.
بعد حرق السويد للمصحف.. شوارعها تتحول لساحة حرب ودعوات بنزول الجيش
أظهرت مقاطع فيديو متداولة حروب عصابات في السويد، حيث تم قصف منزل أحد العصابات من طرف عصابة أخرى.
أكثر من 100 قتيل وجريح في تفجير بباكستان
أعلن مسؤولون في الشرطة الباكستانية، مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 50 في هجوم استهدف موكبًا بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غربي البلاد.
التحقيق مع أغنى رجل في أوروبا حول قضية غسيل أموال
يحقق مكتب المدعي العام في باريس مع الرئيس التنفيذي لشركة «إل في إم إتش» برنارد أرنو، بشأن المعاملات المالية التي تتعلق بالملياردير الروسي نيكولاي ساركيسوف.
17 فائدة لتناول البيض في أي وقت
يعتمد حجم المغذيات في صفار البيض على حجم البيضة، ونوعها، وكيف تم معالجتها، وتعتمد القيم الغذائية لصفار البيض بشكل كبير على كيفية إعداده.