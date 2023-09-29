العالم في أسبوع.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" وحقيقة قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًاوزير الطاقة: المملكة تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.
سفير المملكة يصل فلسطين ويؤكد العمل لإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، إن المملكة عمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
"الخارجية": المملكة تدين وتستنكر الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين بالحدود الجنوبية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.
إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الاثنين، عن إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2023.
"التأمينات" تكشف حقيقة تقديم قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لاتقدم دعمًا أو قروضًا للمستفيدين، ردًا على ما أشيع أخيرًا من أنها تقدم تمويلاً بقيمة 200 ألف ريال للمتقاعدين.
الـ6 عالميًا.. المملكة في طليعة الشعوب التي يزيد فيها الذكور على الإناث
احتلت المملكة المركز السادس من بين 25 دولة حول العالم من حيث عدد المواطنين الذكور مقابل كل 100 مواطنة من الإناث، بحسب توقعات سكانية للأمم المتحدة
وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023 في نسختها الثالثة.
الزكاة والضريبة: انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات في هذا التوقيت
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى الاستفادة من مهلة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، قبل انتهائها في 31 من ديسمبر 2023م.
تدشين أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة والوطن العربي
تدشن شركة "لوسد موتورز" أول مصنع من نوعه في العالم العربي، لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، وذلك بعد غد الأربعاء، في موقع المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستُحدد مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) خلال شهر أكتوبر.
برسوم 100 ألف ريال.. تفاصيل فتح التراخيص لـ"شركات حجاج الخارج"
اتجهت وزارة الحج والعمرة إلى زيادة عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لعام 1445هـ، وتصل مدة الترخيص لـ 5 أعوام، قابلة للتجديد بضوابط.
التعليم تمنح الطلاب 8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة
حددت وزارة التعليم فرص التعويض التي تُمكّن الطلاب والطالبات من الحصول على درجات في السلوك، والتي يتم حسمها بسبب المشكلات السلوكية خلال العام الدراسي الحالي.
موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي).
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "ستُعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي) يوم الخميس 28 من سبتمبر 2023م".
موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستُحدد مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) خلال شهر أكتوبر.
ثانيًا: دوليًا
ذخائر اليورانيوم .. معلومات لا تعرفها عن سلاح أوكرانيا الفتاك
كشفت الولايات المتحدة عن اعتزامها إرسال حزمة مساعدات لأوكرانيا تضمنت لأول مرة ذخيرة مصنوعة من اليورانيوم المنضَّب، مما أثار المخاوف بشأن الآثار الصحية والبيئية المحتملة لهذه المادة.
المغرب.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2960 شخصًا
أعلن المغرب، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في 8 سبتمبر الجاري، من 2946 إلى 2960 قتيلاً.
11 بلدًا شهدت فيضانات وأعاصير وزلازل شديدة في 12 يومًا (تقرير)
اجتاحت العديد من عواصم العالم ظواهر مناخية مفاجئة، بداية من الأعاصير والفيضانات وانتهاء بالزلازل والبراكين، التي أثرت بالسلب على مقومات الحياة في جميع البلدان.
عاصفة "إلياس" تضرب اليونان والفيضانات تحاصر مئات السكان (فيديو)
واجهت اليونان فيضانات ناجمة عن عاصفة قوية جديدة، اجتاحت وسط البلاد، وذلك بعد 3 أسابيع فقط على عاصفة دانيال التي أودت بحياة 16 شخصا في البلاد.
وسط تحذيرات.. باكستان تُغلق 56 ألف مدرسة لهذا السبب
على أثر انتشار عدوى فيروسية تصيب العين، أغلقت السلطات الباكستانية اليوم عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب الشرقي.