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التمور والقهوة في المقدمة.. رواج لحركة البيع والشراء بالأسواق قبيل شهر رمضان في نجران

أسواق
الأسواق
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تشهد الأسواق والمحال التجارية بمنطقة نجران، ازدياداً في حركة البيع والشراء، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، مع ارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم.اضافة اعلان

الأسواق التجارية في نجران قبيل رمضان:


 وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في المحال والأسواق التجارية في مدينة نجران، فقد ظهر  وفرة السلع التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك مثل التمور والقهوة واللحوم ومنتجات الدقيق، لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة مثل "الرقش"، و"الوفد"، و"خبز التنور".
 وتتنافس الأسواق المحلية في توفير السلع والبضائع بشكل كبير مما أسهم في فتح المجال أمام المستهلكين للاختيار والشراء، ودفع المحال التجارية إلى الإعلان عن قائمة الأسعار المخفضة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وإقبال المتسوقين على الشراء مما أدى إلى انتعاش الحركة الشرائية بأسواق السلع الغذائية والأواني والمنزلية، مع وفرة المعروض من السلع المختلفة.

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