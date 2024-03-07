"تعليم الباحة" يعتمد مواعيد الدوام الدراسي خلال شهر رمضان

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، في جميع مدارس التعليم العام بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي.





موعد بداية الحصة الأولى في تعليم الباحة خلال رمضان



وأوضح تعليم المنطقة أن الحصة الأولى تبدأ في المدارس الصباحية الساعة 9:30 صباحاً.في حين تبدأ في مدارس التعليم المستمر الساعة 9 مساءً، بواقع 35 دقيقة لكل حصة.وينتهي بحسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وكل صف دراسي.وأعلنت، في وقت سابق، العديد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس.وتتراوح مواعيد الحضور من الـ 9 إلى 10 صباحًا.