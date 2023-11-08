تعطيل الدراسة غدا في جامعة الأميرة نورة بسبب القمة العربية

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تقرر اليوم تعليق الدراسة في جامعة الأميرة نورة يوم غدٍ الخميس، بمناسبة عقد القمة العربية.



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تعليق الدراسة في إدارة تعليم الرياض





متابعة العملية التعليمية عبر مدرستي





منظمة التعاون الاسلامي





70% من ضحايا العدوان من النساء والأطفال



وكانت أدارة التعليم بالرياض قررت أيضا تعليق الدراسة الحضورية غدا بسبب القمة العربية المنتظر عقدها في الرياض.وأوضحت الإدارة على حسابها في منصة "إكس"، أنها قررت تعليق الدارسة في جميع مدارس مدينة الرياض غداً الخميس، على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي".وكانت منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت اعقد قمة طارئة المقبل في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف على القطاع يومه الـ31.وأحصت وزارة الصحة في غزة 10 آلاف و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.