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تعطيل الدراسة غدا في جامعة الأميرة نورة بسبب القمة العربية

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
جامعة الأميرة نورة
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تقرر اليوم تعليق الدراسة في جامعة الأميرة نورة يوم غدٍ الخميس، بمناسبة عقد القمة العربية.

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تعليق الدراسة في إدارة تعليم الرياض

وكانت أدارة التعليم بالرياض قررت أيضا تعليق الدراسة الحضورية غدا بسبب القمة العربية المنتظر عقدها في الرياض.


متابعة العملية التعليمية عبر مدرستي

وأوضحت الإدارة على حسابها في منصة "إكس"، أنها قررت تعليق الدارسة في جميع مدارس مدينة الرياض غداً الخميس، على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي".


منظمة التعاون الاسلامي

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت اعقد قمة طارئة المقبل في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف على القطاع يومه الـ31.


70% من ضحايا العدوان من النساء والأطفال

وأحصت وزارة الصحة في غزة 10 آلاف و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.

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