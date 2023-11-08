غدًا.. جامعة الإمام في الرياض تعلن تعليق الاختبارات بسبب القمة العربية

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أعلنت جامعة الإمام تعلن عن تعليق الاختبارات غدًا الخميس 25 /4 /1445 الموافق 9 /11 /2023م، بسبب انعقاد القمة العربية.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه سيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة خلال الأسبوع المقبل، وإبلاغ الطلاب والطالبات بالمواعيد الجديد. اضافة اعلان

أعلنت

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت اعقد قمة طارئة المقبل في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف على القطاع يومه الـ31.

وأحصت وزارة الصحة في غزة 10 آلاف و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.



