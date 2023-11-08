الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غدًا.. جامعة الإمام في الرياض تعلن تعليق الاختبارات بسبب القمة العربية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
جامعة الإمام
أ أ

أعلنت جامعة الإمام تعلن عن تعليق الاختبارات غدًا الخميس 25 /4 /1445 الموافق 9 /11 /2023م، بسبب انعقاد القمة العربية.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه سيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة خلال الأسبوع المقبل، وإبلاغ الطلاب والطالبات بالمواعيد الجديد.اضافة اعلان
أعلنت
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت اعقد قمة طارئة المقبل في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف على القطاع يومه الـ31.
وأحصت وزارة الصحة في غزة 10 آلاف و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
4:06 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن تسجيل البيانات بالضمان الاجتماعي

F-aUaZ2aoAAEl5M
3:49 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

انتبه أيها السائق.. تحذير عاجل من تساقط الصخور بهذه الطرق

gkjhvbnbx vc
3:20 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف

تعليق الدراسة
3:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في "تعليم الرياض" غدًا بسبب القمة العربية

اقرأ أيضا

بالخطوات.. كيفية تسجيل زوجـة المواطن "غير السعودية" في الضمان الاجتماعي

عاجل.. سفارة الملكة في الكويت تزف بشرى سارة للمواطنين

بالمدينة.. جراحة دقيقة تُنهي مُعاناة شاب في "سلمان الطبية"

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 8:06 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

شرطة الرياض تطيح بمفحط بعد ظهوره في محتوى مرئي

674744 8:57 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطوات حجز تصرح عمرة من داخل المملكة

فيديو 12:53 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

شرطة الرياض توضح تفاصيل ظهور شخص في محتوى مرئي يدعي وجود خلاف مع آخر

F8pEyQaXYAA6Bc1 3:50 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للولاية
1:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

حظر العمولات والمنفعة على موظفي الولاية على أموال القاصرين

F50P-IGXsAAUsyB.webp
11:20 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. التقلبات الجوية تدفع"تعليم مكة" لتعليق الدراسة المسائية

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
11:08 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

37 في ينبع.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

F-ZLfMDXwAANs6-
10:41 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

خبير طقس يُحذر ويتوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
4:06 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن تسجيل البيانات بالضمان الاجتماعي

الطقس - الامطار - امطار - ارشيفية
2:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
1:55 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

إصابات العمل
1:42 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح من "التأمينات" بخصوص إصابات العمل

الجواز الجوازات أبشر
1:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
1:02 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تحذير عاجل عن إمكانية الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة خلال شهور قليلة