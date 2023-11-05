الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

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عاجل.. تعليم المهد: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي .. غداً

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تعليم المهد
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أعلنت إدارة تعليم المهد تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الإثنين.

الدراسة عن بعد



وقالت إدارة تعليم المهد، في بيان لها "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي"، يوم غدٍ الاثنين 22 / 4 / 1445هـ بجميع مدارس #تعليم_المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس".اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ،جازان ، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية و الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

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