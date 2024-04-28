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تعطل صفحة الاعتراض على المخالفات المرورية.. المرور: قم بهذا الإجراء

المخالفات المرورية 5
المرور
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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراء الأمثل حال تعطل صفحة الاعتراض على المخالفات المرورية.

تعطل صفحة الاعتراض على المخالفات المروريةاضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه:" صفحة الاعتراض على المخالفات المرورية متعطلة هل يوجد وسيلة بديلة لرفع الاعتراض".

وردت إدارة المرور، أنه لابد من مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
1 - التفحيط.
2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.



3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

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