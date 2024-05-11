بقدرة 150 ألف طن.. أكبر عملية تأهيل في العالم لمحطة التبريد بالمسجد الحرام (تفاصيل)

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وقّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرة انضمام مع جونسون كنترولز العربية لفتح حساب إستراتيجي للشركة لدى الهيئة.

يأتي ذلك تماشيًا مع جهود تنمية الصادرات السعودية غير نفطية القادرة على المنافسة العالمية ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور مهند الشيخ أن المذكرة تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة ودعم المحتوى المحلي والصادرات سعودية الصنع، مشيراً إلى تصدير المنتجات السعودية إلى السوق الأمريكية و26 سوقًا عالمية أخرى، لدعم النمو الاقتصادي للمملكة، علاوةً على الترويج إلى الصناعة السعودية وجودة منتجاتها على الساحة العالمية.





تصنيع تشيلرات مبردة بالماء



أنظمة التبريد في المسجد الحرام



وأعلن عن وضع حجر الأساس لتوسعة جديدة في مجمع يورك الصناعي تحت رعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تصنيع تشيلرات مبردة بالماء بسعة تصل إلى 6000 طن تبريد، وهو أكبر منتج محلي في الشرق الأوسط لتكييف الهواء.وأشار إلى أن أنظمة التبريد في الحرم المكي الشريف تشهد حالياً العمل على الوصول إلى 150 ألف طن في أكبر عملية تأهيل في العالم لمحطة التبريد بالحرم المكي.وأوضح أن محطات التبريد في المدينة المنورة تشهد حالياً إعادة تأهيل لخدمة الحجاج والمعتمرين.وأكد أن جميع المنتجات الموجودة داخل الحرمين الشريفين صديقه للبيئة وبمواصفات ومقاييس عالمية.