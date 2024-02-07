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تعرف على أبرز وطبيعة الشكاوى الواردة إلى هيئة الطرق في هذه المدة

الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق
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استقبلت الهيئة العامة للطرق أكثر من 6800 مكالمة خلال شهر يناير الماضي عبر مركز الاتصال 938، وعالجت أكثر من 1300 ضمن إطار عملها على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق.اضافة اعلان

العامة للطرق تستقبل 6800 مكالمة خلال يناير

وتعد السلامة أحد أهم مستهدفاتها، للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.

متوسط سرعة الرد على المكالمات 5 ثواني

وبينت الهيئة أن المركز استقبل نحو 7 آلاف مكالمة خلال شهر يناير الماضي، بمتوسط سرعة رد خمس ثواني ، مشيرةً إلى أن نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات وصلت إلى 87 %، وبمستوى خدمة وصل إلى 96%.

مركز 938 خدم أكثر من 85.5 ألف مستفيد

وأكدت أن مركز الاتصال 938 خدم أكثر من 85.5 ألف مستفيد منذ إطلاق المركز، ويهدف إلى رفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.

رفع الملاحظات والمقترحات على الاعمال التشغيلية

ودعت لرفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938، أو عبر استخدام تطبيق المركز على منصات التواصل الاجتماعي .

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