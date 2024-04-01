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تعديل على نظام التقاعد المدني.. تعرف على التفاصيل

التأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إجراء تعديل على نص المادة (الرابعة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

نص تعديل المادة 14 من نظام التقاعد المدنياضافة اعلان

وبموجب التعديل الذي طرحته المؤسسة عبر منصة "استطلاع"، يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًا.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية – تعديل ذلك الحد.

25 عامًا للحصول على معاش التقاعد

يشار إلى أنه بموجب المادة 18 من نظام التقاعد المدني، يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل.
ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله.
ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سامٍ، ما لم ينص على أن الفصل بسبب تأديبي، فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل. 
أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.

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