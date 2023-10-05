الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الربيعة" يكشف طلب والدة التوأم السيامي التنزاني قبل بدء عملية الفصل

عهخ9ع
عملية فصل التوأم التنزاني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف رئيس الفريق الطبي، د. عبد الله الربيعة، عن طلب والدة التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" قبل بدء عملية فصل ابنيهما.اضافة اعلان
وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه زار أسرة التوأم وطمأنهم على العملية، مبينًا أن والدة التوأم طلبت من الجميع الدعاء لولديها بنجاح العملية.

عملية معقدة تستغرق 16 ساعة 

وأضاف أن عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" معقدة والوقت المتوقع لعملية الفصل 16 ساعة ومتفائلون بتسجيل نجاح آخر للمملكة.

نسبة الخطورة في العملية

وأكد أن نسبة الخطورة في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" 35% وتعتبر عالية الخطورة، والجميع كلهم ثقة بقدرات فريقنا الطبي.


أول تعليق لوالدة التوأم التنزاني

وعبرت والدة التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"، عن سعادتها برؤية أطفالها في غرفة العمليات ليتم فصلهما، وأنها تثق في الفريق الطبي وتشكر حكومة المملكة وقيادتها.

انتهاء المرحلة الأولى من العملية

وأكد استشاري جراحة أطفال د. محمد النمشان انتهاء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" دون حدوث مضاعفات للأطفال.

وضع التوأم السيامي مستقر

وقال رئيس فريق التخدير د. نزار الزغيبي، إن وضع التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" مستقر ومطمئن ونحن الآن في المرحلة الرابعة.

اقرأ أيضا

15860442-ce70-4dd8-858f-447ba3f18cc6
12:24 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

غرامات تصل لـ2 مليون ريال.. تفاصيل تعديلات جدول المخالفات بالمناطق المحمية

سوق القهوة
12:00 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

المحلي يكسب.. تفاوت أسعار القهوة في أسواق المملكة

الراتب - ريال 0 عملة
11:57 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بشرى من وزير التعليم حول رواتب معلمي القطاع الخاص

معلم
11:56 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

"رسول العلم شكرًا".. اليوم العالمي للمعلم يرسخ مكانة المعلم في بناء الأجيال

اقرأ أيضا

ننشر نص رسالة "البنيان" إلى المعلمين

44 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

بث مباشر.. بدء المرحلة الـ 2 من عملية فصل التوأم التنزاني بالرياض

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إجراءات جديدة للمعتمرين وتدريس علوم الفضاء والأمن السيبراني

صباح اليوم.. شاهد الضباب الكثيف يحجب الرؤية في ينبع بالمدينة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-10-05 at 1.33.59 AM 9:34 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بث مباشر.. بدء المرحلة الـ 2 من عملية فصل التوأم التنزاني بالرياض

78666 8:56 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

دخول التوأم السيامي التنزاني غرفة العمليات تمهيدًا لبدء عملية الفصل

درجات الحرارة 9:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أمطار غزيرة على عسير 7:30 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق

اقرأ أيضا

78666
8:56 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

دخول التوأم السيامي التنزاني غرفة العمليات تمهيدًا لبدء عملية الفصل

وزير الحج من المغرب
8:51 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

وزير الحج يؤكد على أهمية الإجراءات الجديدة لهؤلاء المعتمرين فقط (فيديو)

جامعة الملك عبدالعزيز
8:13 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

أمطار المملكة 16
8:00 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

منها الجوف وجازان.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 6 مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:12 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم

سوق القهوة
12:00 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

المحلي يكسب.. تفاوت أسعار القهوة في أسواق المملكة

الراتب - ريال 0 عملة
11:57 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بشرى من وزير التعليم حول رواتب معلمي القطاع الخاص

الضباب
11:01 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة لـ 10 مساءً

طفل سعودي
10:58 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

المخترع الصغير.. طفل في الأحساء يستخدم "الريموت" بطريقة مبتكرة (فيديو)

وزير التعليم يوسف البنيان
10:36 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

ننشر نص رسالة "البنيان" إلى المعلمين