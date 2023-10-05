"الربيعة" يكشف طلب والدة التوأم السيامي التنزاني قبل بدء عملية الفصل

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كشف رئيس الفريق الطبي، د. عبد الله الربيعة، عن طلب والدة التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" قبل بدء عملية فصل ابنيهما. اضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه زار أسرة التوأم وطمأنهم على العملية، مبينًا أن والدة التوأم طلبت من الجميع الدعاء لولديها بنجاح العملية.





عملية معقدة تستغرق 16 ساعة



نسبة الخطورة في العملية



أول تعليق لوالدة التوأم التنزاني



انتهاء المرحلة الأولى من العملية



وضع التوأم السيامي مستقر



وأضاف أن عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" معقدة والوقت المتوقع لعملية الفصل 16 ساعة ومتفائلون بتسجيل نجاح آخر للمملكة.وأكد أن نسبة الخطورة في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" 35% وتعتبر عالية الخطورة، والجميع كلهم ثقة بقدرات فريقنا الطبي.وعبرت والدة التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"، عن سعادتها برؤية أطفالها في غرفة العمليات ليتم فصلهما، وأنها تثق في الفريق الطبي وتشكر حكومة المملكة وقيادتها.وأكد استشاري جراحة أطفال د. محمد النمشان انتهاء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" دون حدوث مضاعفات للأطفال.وقال رئيس فريق التخدير د. نزار الزغيبي، إن وضع التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" مستقر ومطمئن ونحن الآن في المرحلة الرابعة.