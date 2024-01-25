الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من "قوى": هذا الإجراء يجعل العقد الوظيفي لاغيًا

منصة قوي - رخص العمل - عمال
منصة قوى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أفادت منصة "قوى" بأن العقد الوظيفي يصبح ساريًا بعد اكتمال نقل الخدمات بشكل كامل، وفي حال تم إلغاء طلب النقل يصبح العقد لاغيًا.اضافة اعلان

شروط سريان العقد الوظيفي في "قوى"

جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار يقول: تم رفع عقد عمل علي منصة قوي وتمت الموافقة من الطرفين ولكن لم يتم استكمال اجراءات نقل الكفالة.
وسأل  الاستفسار: هل العقد ملزم للطرفين أم لم يكن؟.

12 حالة ينتهى فيها عقد العمل

يحتاج انهاء العلاقة التعاقدية بين الموظفين والمنشآت التي يعملون بها توفر أحد هذه الشروط:
1ـ إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2ـ بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام.
3ـ بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

القوة القاهرة وإغلااق المنشأة نهائيًا

4ـ القوة القاهرة.
5ـ اغلاق المنشاة نهائياً.
6ـ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك
7ـ أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

إنهاء العقد غير محدد المدة بناء على سبب مشروع

8ـ إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهرًّيا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره
9ـ إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب.

لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل

10ـ لا ينقضـي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل، ما لم تكن شـخصـيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
11ـ لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســــبب المرض، قبل اســــتنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
12ـ إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

اقرأ أيضا

تحذير مهم من مركز الأزمات بمكة لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ

المملكة تُطلق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط

"إنفاذ" يطرح 224 عقارًا للبيع والتصفية في 26 مزادًا

أخبار السعودية.. صرف معاشات التقاعد وتنبيه مهم لمُلاك العقارات في 7 أحياء بالرياض

توضيح عاجل من "المرور" بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منصة قوي - رخص العمل - عمال 1:00 ص الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. هل العقد الموثق عبر منصة "قوى" معتمد لدى الموارد البشرية؟

منصة قوى 1:00 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "قوى" تكشف مدى إمكانية إلغاء طلب انقطاع عن العمل

منصة قوى 9:02 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. قوى : هذا الإجراء إلزامي لكل منشأة

منصة قوى 11:55 ص الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه من قوى حول كيفية إنهاء العلاقة التعاقدية

اقرأ أيضا

رجل معمر
12:57 م الخميس، 25 يناير 2024

عمره 93 عامًا ويتمتع بصحة شاب.. الكشف عن 4 أسرار لطول العمر

هيئة المواصفات
11:55 ص الخميس، 25 يناير 2024

محافظ المواصفات والمقاييس: المختبرات سلاح دفاع فني ضد هذه السلع

20191212075905595
11:08 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً

898998
10:44 ص الخميس، 25 يناير 2024

صباح اليوم.. شاهد كثافة الصقيع المتساقط على جبل اللوز في تبوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات1
3:02 م الخميس، 25 يناير 2024

تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط دخول المملكة لحاملي التأشيرة العائلية

السكن الجماعي
2:10 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. بشرى سارة بخصوص عدد عقارات السكن الجماعي

حساب المواطن
1:23 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: التحقق من بيانات المتقدمين في هذا التاريخ

رقم-مرور-جدة-768x512
1:05 م الخميس، 25 يناير 2024

توضيح عاجل من "المرور" بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:12 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

20191212075905595
11:08 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً