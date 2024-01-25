تحذير من "قوى": هذا الإجراء يجعل العقد الوظيفي لاغيًا

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أفادت منصة "قوى" بأن العقد الوظيفي يصبح ساريًا بعد اكتمال نقل الخدمات بشكل كامل، وفي حال تم إلغاء طلب النقل يصبح العقد لاغيًا. اضافة اعلان





شروط سريان العقد الوظيفي في "قوى"



12 حالة ينتهى فيها عقد العمل



القوة القاهرة وإغلااق المنشأة نهائيًا



إنهاء العقد غير محدد المدة بناء على سبب مشروع



لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل



جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار يقول: تم رفع عقد عمل علي منصة قوي وتمت الموافقة من الطرفين ولكن لم يتم استكمال اجراءات نقل الكفالة.وسأل الاستفسار: هل العقد ملزم للطرفين أم لم يكن؟.يحتاج انهاء العلاقة التعاقدية بين الموظفين والمنشآت التي يعملون بها توفر أحد هذه الشروط:1ـ إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.2ـ بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام.3ـ بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.4ـ القوة القاهرة.5ـ اغلاق المنشاة نهائياً.6ـ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك7ـ أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.8ـ إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهرًّيا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره9ـ إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب.10ـ لا ينقضـي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل، ما لم تكن شـخصـيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.11ـ لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســــبب المرض، قبل اســــتنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.12ـ إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.