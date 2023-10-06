الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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عالم سعودي ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم
أصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لعام 2023 في مجالات العلوم المختلفة.

20 ألف ريال غرامة.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا
حظرت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 سنة، مع فرض غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا.

عوامل انضمام المملكة لقائمة أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي 2023 (فيديو)
كشف الخبير في قطاع البحث والتطوير والابتكار، الدكتور رامي نيازي، عن العوامل التي أسهمت في انضمام المملكة لقائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023.

"الزهراني": لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام لهذه الأسباب
قال ماهر الزهراني المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، إنه لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام مبينًا أن ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب.

خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: التمسك بتقوى الله وفضل الذكر
أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، المسلمين بتقوى الله والتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإصلاح ذات البين، والمحافظة على اجتماع الكلمة، للفوز برضا الله تعالى، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك
قال حساب المواطن، إنه لا يجوز للبنوك الحجز على الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.

كيف تحصل على القسط الميسر من سكني؟.. تعرف على الخطوات والشروط
كشف برنامج سكني عن تفاصيل برنامج القسط الميسر، والذي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.

عجزوا عن تفسيره.. العلماء يرصدون انفجار نجم "يجعل البشر هشين"
رصد علماء الفلك، انفجار نجم ميت دون أن يستطيعوا تفسيره بشكل كامل حتى الآن. 

"الغذاء والدواء" تحذر من استخدام هذه المواد في حفظ التمور بـ"الكبس"
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام المواد الورقية أو الكرتونية في حفظ التمور بـ"الكبس".

روسيا تعلن وصول أول سفينة شحن عبر طريق "أرخص وأسرع من قناة السويس"
أعلنت روسيا، وصول أول سفينة من الصين عن "طريق بحر الشمال" الذي يربط آسيا بأوروبا عبر القطب الشمالي، في ما يعدّ واحدًا من طموحات موسكو الكبيرة لتطوير تجارتها الدولية.

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20 ألف ريال غرامة.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا

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