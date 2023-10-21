تحذير من الإرشاد الزراعي لمربي الأغنام لحمايتها من التسمم

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أوصى حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة بعدم السماح للأغنام بشرب مياه الصرف الصحي حتى لا تصاب بالتسمم.





نقل الأغنام:

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أهمية تربية الأغنام:

كما حذرت إدارة الإرشاد الزراعي أيضا من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق.وأوضحت أن ذلك يمثل مصدر خطر كبير على الحيوانات لأنه يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات.وأضافت أن الأرضيات والحظائر العشوائية الملوثة بالرواسب والفضلات موطنا للحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض.وفي وقت سابق وجهت أيضا إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة نصائح مهمة لمربي الأغنام والماشية.وقالت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس "عند تربية الأغنام ينصح باستبعاد النعاج التي يزيد عمرها عن 7 سنوات لتراجع إنتاجيتها وكونها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".