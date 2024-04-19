الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين

سيول دبي - الامارات
سيول دبي
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خصصت القنصلية السعودية في دبي، 4 أرقام للطوارئ، للتواصل هاتفيًا مع المواطنين العالقين هناك في ظل عدم انتظام الرحلات الجوية إلى المملكة.اضافة اعلان
وقالت القنصلية عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا لاستمرار عدم انتظام الرحلات المغادرة من دبي إلى المملكة وحرصًا على إخواننا وأخواتنا المواطنين وتسهيلاً عليهم فإن القنصلية قامت بإستحداث عدد ٤ أرقام للطوارئ للتواصل هاتفيًا وواتس اب".
والأرقام هي:
00971505012995
00971505980313
00971563538533
00971504351185


وكانت القنصلية أعلنت الثلاثاء تخصيص رقم هاتف للتواصل 00971504522258، للتواصل من جانب المواطنين والمواطنات المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية التواصل مع القنصلية  على هاتف الطوارئ.

استئاف جزئي لحركة الطيران بمطار دبي

وأعلن مطار دبي الدولي، عن تحديد عدد الرحلات القادمة بشكل مؤقت اعتبارًا من الساعة 12 من ظهر اليوم الموافق 19 أبريل ولمدة 48 ساعة، بسبب التحديات التشغيلية، فيما ستستمر رحلات المغادرة بالعمل كالمعتاد.
وأكدت مطارات دبي أن الفرق العاملة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الكامل للمسافرين في مطار دبي الدولي، المتضررين من تأخير الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا.
والثلاثاء. تساقطت أمطار غزيرة بمستوى لم تشهده الإمارات منذ 75 عامًا، ما تسبب بفيضانات غير مسبوقة أغرقت الطرق وأودت بشخص في إمارة رأس الخيمة.

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