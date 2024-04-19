تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين

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خصصت القنصلية السعودية في دبي، 4 أرقام للطوارئ، للتواصل هاتفيًا مع المواطنين العالقين هناك في ظل عدم انتظام الرحلات الجوية إلى المملكة.

وقالت القنصلية عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا لاستمرار عدم انتظام الرحلات المغادرة من دبي إلى المملكة وحرصًا على إخواننا وأخواتنا المواطنين وتسهيلاً عليهم فإن القنصلية قامت بإستحداث عدد ٤ أرقام للطوارئ للتواصل هاتفيًا وواتس اب".

والأرقام هي:

00971505012995

00971505980313

00971563538533

00971504351185



نظراً لاستمرار عدم انتظام الرحلات المغادرة من دبي إلى المملكة وحرصاً على إخواننا وأخواتنا المواطنين وتسهيلاً عليهم فإن القنصلية قامت بإستحداث عدد ٤ أرقام للطوارئ للتواصل هاتفياً وواتس اب:

00971505012995

00971505980313

00971563538533

00971504351185 — القنصلية في دبي (@KSAConsulateUA) April 19, 2024

استئاف جزئي لحركة الطيران بمطار دبي



وكانت القنصلية أعلنت الثلاثاء تخصيص رقم هاتف للتواصل 00971504522258، للتواصل من جانب المواطنين والمواطنات المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ.وأعلن مطار دبي الدولي، عن تحديد عدد الرحلات القادمة بشكل مؤقت اعتبارًا من الساعة 12 من ظهر اليوم الموافق 19 أبريل ولمدة 48 ساعة، بسبب التحديات التشغيلية، فيما ستستمر رحلات المغادرة بالعمل كالمعتاد.وأكدت مطارات دبي أن الفرق العاملة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الكامل للمسافرين في مطار دبي الدولي، المتضررين من تأخير الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا.والثلاثاء. تساقطت أمطار غزيرة بمستوى لم تشهده الإمارات منذ 75 عامًا، ما تسبب بفيضانات غير مسبوقة أغرقت الطرق وأودت بشخص في إمارة رأس الخيمة.