تجهز مفاجأة.. القوات الجوية الملكية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر

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استعدادًا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، قامت القوات الجوية الملكية بصبغ طائراتها باللون الأخضر.

وأظهر فيديو، حالة الاستعداد الكبيرة من أجل المشاركة في اليوم الوطني، وذلك من خلال العمل المكثف على طلاء. اضافة اعلان







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.#اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/MYIITat9K3 القوات الجوية الملكية السعودية الباسلة تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر استعدادا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني🇸🇦 September 17, 2023

كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني للمملكة



احتفالات اليوم الوطني



pic.twitter.com/BN75V91Jfm القوات الجوية الملكية السعودية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر استعدادا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني #اليوم_الوطني_السعودي_93 September 17, 2023

الأهداف الرئيسية للاحتفاء باليوم الوطني



فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني



عروض حية للفرق العسكرية



وأظهر مقطع فيديو بثته "العربية"، العمل المكثف على طلاء الطائرات باللون الأخضر وحالة الاستعداد الكبيرة من أجل المشاركة في اليوم الوطني.وكانت أعلنت القوات الجوية الملكية، مشاركة عدد من طائراتها القتالية في فعاليات اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.وفي 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.ويوافق هذا اليوم إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.واعتمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.وستعلّق الدراسة اعتبارًا من الأربعاء حتى الأحد، لإقامة احتفالات اليوم الوطني، على أن تكون إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 ربيع الأول 1445ه، 24 سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).وحددت وزارة التعليم، عددًا من الأهداف الرئيسية للاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "نحلم ونحقق"، على رأسها، إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليم.وتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب، تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.وَتشمل الاحتفالات التي تقام في جميع أنحاء المملكة عروضا حية للفرق العسكرية. وستقام وعروض عسكرية وموسيقية بقيادة الحرس الملكي في جدة والرياض.