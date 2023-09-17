تجهز مفاجأة.. القوات الجوية الملكية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر

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استعدادًا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، قامت القوات
الجوية الملكية بصبغ طائراتها باللون الأخضر.
وأظهر فيديو، حالة الاستعداد الكبيرة من أجل المشاركة في اليوم الوطني، وذلك من خلال العمل المكثف على طلاء.
وأظهر مقطع فيديو بثته "العربية"، العمل المكثف على طلاء الطائرات باللون الأخضر وحالة الاستعداد الكبيرة من أجل المشاركة في اليوم الوطني.القوات الجوية الملكية السعودية الباسلة تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر استعدادا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني🇸🇦— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) September 17, 2023
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.#اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/MYIITat9K3
وكانت أعلنت القوات الجوية الملكية، مشاركة عدد من طائراتها القتالية في فعاليات اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.
كل ما تريد معرفته
عن اليوم الوطني للمملكة
وفي 23 سبتمبر
من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وتسميتها بالمملكة العربية
السعودية.
ويوافق هذا اليوم إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.
احتفالات اليوم
الوطني
واعتمد الملك عبدالله
بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.
وستعلّق الدراسة اعتبارًا من الأربعاء حتى الأحد، لإقامة احتفالات اليوم الوطني، على أن تكون إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 ربيع الأول 1445ه، 24 سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).
القوات الجوية الملكية السعودية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر استعدادا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني #اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/BN75V91Jfm— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 17, 2023