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بالتزامن مع اليوم الوطني.. وزير الإعلام يعلن إطلاق قناة "السعودية الآن"

وزير الإعلام سلمان الدوسري
وزير الإعلام
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أعلن معالي وزير الإعلام اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، إطلاق قناة "السعودية الآن" بالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن باقة قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، لتكون منصة السعودية الرسمية لنقل الأحداث والفعاليات الرسمية والترفيهية كافة.اضافة اعلان

أهداف قناة السعودية الآن


 وتستهدف "السعودية الآن" نقل التطور الذي تشهده المملكة حالياً في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات، والمؤتمرات، المحلية والإقليمية والدولية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والترفيهية كافة، إذ تضع القناة بين يدي المشاهد الأحداث التي تعكس التطور المتسارع الذي تعيشيه المملكة وحجم الفعاليات الهائل الذي تشهده في سباقها مع المستقبل نحو رؤية 2030.
 وعبر معالي الوزير الدوسري في تصريح صحفي بهذه المناسبة،عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظهما الله)، مشيرًا إلى الدعم السخي واللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الإعلامي، واهتمامهما المستمر بتطوير الإعلام السعودي، لضمان مساهمته الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ معرباً عن شكره لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل بتناغم وانسجام تام لاستكمال كافة الاستعدادات لإطلاق هذه القناة بصورة مشرفة تعكس المكانة البارزة للمملكة على خارطة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى.

مواكبة الحراك التنموي


 كما أكد معالي الوزير الدوسري أهمية مواكبة الإعلام للحراك التنموي والتطور الملموس على مختلف الأصعدة، كأحد المؤشرات التي تعكس حجم هذا الحراك الذي هو زخم الفعاليات والأنشطة والمناسبات والمؤتمرات التي تشهدها المملكة، ويكتمل بالأدوار الإعلامية التي تُعد مرآة عاكسة للأحداث الوطنية، وضمن إطار القوى الناعمة التي تتبعها المملكة العربية السعودية لعكس الصورة الوطنية لدى العالم أجمع، و ماهذه الخطوة إلا جزء بسيط من الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الإذاعة والتلفزيون كجزء من إستراتيجيتها في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق برنامج التحول.
 وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، إكمال هيئة الإذاعة والتلفزيون لجميع الاستعدادات لإطلاق قناة «السعودية الآن»، التي ستكون مخصصة لتغطية الفعاليات والمناسبات والأحداث التي تقام في المملكة، انطلاقاً من أدوار الهيئة في المساهمة في تطوير القطاعات كافة والتكامل مع الجهات الشريكة.
 وقال الحارثي: "إن القناة الجديدة ستخصص مساحة وقتية لتغطية الفعاليات بشكل مباشر وستتكامل مع منصات شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة وصنع التفاعل مع الجمهور. كما أن الهيئة عملت على صنع شراكات مع الجهات المختلفة لتعزيز محتوى القناة وتقديم خدمات عالية الجودة.

تغطية المناسبات والفعاليات


 ويأتي تدشين القناة في ظل تزايد الطلب على تغطية المناسبات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات في مناطق المملكة كافة ، لاسيما في ظل تزايد عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها المملكة ووصولها إلى 5,650 ترخيص فعالية خلال العام 2022، بزيادة قدرها 367% مقارنة بالعام 2021؛ فضلاً عن دور القناة في تحقيق إستراتيجية الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى الوصول لشريحة كبيرة ومتنوعة من الجمهور في المملكة.

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