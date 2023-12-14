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تجرّد من الحنان.. مواطن يتخلص من حياة ابنته بهذه الطريقة البشعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).اضافة اعلان

جريمة بشعة في حق ابنته

أقدم / محمد بن فلاح بن زايد الحابوط المطيري - سعودي الجنسية - على قتل ابنته / منى ، وذلك باستدراجها وطعنها بسكين عدة طعنات ثم نحرها مما أدى إلى وفاتها .
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته ، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً ، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تم تنفيذ حكم القتل حدًا اليوم بالرياض

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / محمد بن فلاح بن زايد الحابوط المطيري - سعودي الجنسية - يوم الخميس 1 / 6 / 1445هـ الموافق 14 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض .

حرص المملكة على استتباب الأمن تحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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