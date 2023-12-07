الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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بالأرقام.. إنجازات وحدات الأحوال المدنية المتنقلة خلال 2023

الاحوال خلال 2023
الأحوال المتنقلة خلال 2023
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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن إنجازاتها خلال العام الجاري 2023م.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في منصة إكس أنه تم إجراء عدد 5599 زيارة، فيما بلغ إجمالي العمليات 20.101 عملية.اضافة اعلان

أهداف عمل الأحوال المتنقلة


رفع جودة الخدمات المقدمة وسهولة الوصول إليها.
 تقديم الخدمات لذوي الإعاقة والسجون والمستشفيات وذوي شهداء الواجب.
تحقيق رضا المستفيدين.
الاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق.


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وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن آلية تفعيل الهوية الوطنية.
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.

خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر


وأكدت أنه يمكن التجديد عبر منصة "أبشر" على توفير كل الخدمات لمواطني المملكة، التي من شأنها تسهيل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.
وبينت أن خدمة تفعيل الهوية من أبشر تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي، وتتم بالخطوات التالية:
1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنا.
2 - اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 - اختيار الأحوال المدنية.
4 - اختيار خدمات الهوية الوطنية.
5 - تفعيل الهوية الوطنية.

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