توضيحات مهمة من "سلمان للإغاثة" حول التبرعات لحملة إغاثة الفلسطينيين

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة عن أبرز المتبرعين لصالح الحملة عبر منصة "ساهم".
وبلغ إجمالي التبرعات في اليوم الثاني من إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أكثر من 275 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين أكثر من 455 ألف متبرع.
وسجلت الحملة حتى قرابة الساعة 11 مساءً بتوقيت أم القرى 455 ألفًا و616 متبرعًا، بحصيلة تبرعات أولية تجاوزت 275 مليونًا و686 ألفًا و234 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
أبرز المتبرعينوفيما يلي قائمة بأبرز المتبرعين:
-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- 30 مليون ريال
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- 20 مليون ريال
شركة عبداللطيف جميل المحدودة - 18 مليون ريال
شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل - 18 مليون ريال
مؤسسة مجتمع جميل السعودية - 18 مليون ريال
شركة عبداللطيف جميل للاستثمارات العقارية (فندق أنجم بمكة المكرمة)- 10 مليون ريال
مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية - 10 مليون ريال
مؤسسة أبوغزالة للتنمية والبيك- 10 مليون ريال
مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية- 10 مليون ريال
البنك السعودي الأول- 5 مليون ريال
مؤسسة الغويري الخيرية- 3 ملايين ريال
ماكدونالدز السعودية- 2 مليون ريال
مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي الخيرية (غروس)- 2 مليون ريال
مؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي الخيرية - 2 مليون ريال
شركة هنقرستيشن المحدودة- 2 مليون ريال
مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية- 2 مليون ريال
فاعل خير- 2 مليون ريال
مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية- مليون ريال
الشيخ عبدالعزيز أحمد محمد بغلف- مليون ريال
مؤسسة الوليد للإنسانية- مليون ريال
مؤسسة الشيخ علي بن ابراهيم المجدوعي وعائلته الخيرية- مليون ريال
مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية- مليون ريال
مؤسسة محمد بن عبدالله الماجد الأهلية- مليون ريال
مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية- مليون ريال
أوقاف الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود- مليون ريال
شركة المسافر للسفر والسياحة- 500 ألف ريال
هاف مليون- 500 ألف
مؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز الخيرية- 500 ألف ريال
طلال بن عمر العقاد وطارق بن عمر العقاد- 500 ألف ريال
أوقاف محمد بن عبدالله الجميح الخيرية- 300 ألف ريال
ساين- 250 ألف ريال
وقف محمد صالح العذل- 250 ألف ريال
مفتي المملكة عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ- 200 ألف ريال
مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية -أحياها- 200 ألف ريال
سيدة الأعمال أميرة الطويل- 100 ألف ريال