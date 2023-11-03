توضيحات مهمة من "سلمان للإغاثة" حول التبرعات لحملة إغاثة الفلسطينيين

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كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة عن أبرز المتبرعين لصالح الحملة عبر منصة "ساهم". اضافة اعلان

وبلغ إجمالي التبرعات في اليوم الثاني من إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أكثر من 275 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين أكثر من 455 ألف متبرع.

وسجلت الحملة حتى قرابة الساعة 11 مساءً بتوقيت أم القرى 455 ألفًا و616 متبرعًا، بحصيلة تبرعات أولية تجاوزت 275 مليونًا و686 ألفًا و234 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.





أبرز المتبرعين



وفيما يلي قائمة بأبرز المتبرعين:-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- 30 مليون ريالولي العهد الأمير محمد بن سلمان- 20 مليون ريالشركة عبداللطيف جميل المحدودة - 18 مليون ريالشركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل - 18 مليون ريالمؤسسة مجتمع جميل السعودية - 18 مليون ريالشركة عبداللطيف جميل للاستثمارات العقارية (فندق أنجم بمكة المكرمة)- 10 مليون ريالمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية - 10 مليون ريالمؤسسة أبوغزالة للتنمية والبيك- 10 مليون ريالمؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية- 10 مليون ريالالبنك السعودي الأول- 5 مليون ريالمؤسسة الغويري الخيرية- 3 ملايين ريالماكدونالدز السعودية- 2 مليون ريالمؤسسة محمد إبراهيم السبيعي الخيرية (غروس)- 2 مليون ريالمؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي الخيرية - 2 مليون ريالشركة هنقرستيشن المحدودة- 2 مليون ريالمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية- 2 مليون ريالفاعل خير- 2 مليون ريالمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية- مليون ريالالشيخ عبدالعزيز أحمد محمد بغلف- مليون ريالمؤسسة الوليد للإنسانية- مليون ريالمؤسسة الشيخ علي بن ابراهيم المجدوعي وعائلته الخيرية- مليون ريالمؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية- مليون ريالمؤسسة محمد بن عبدالله الماجد الأهلية- مليون ريالمؤسسة سليمان أبانمي الأهلية- مليون ريالأوقاف الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود- مليون ريالشركة المسافر للسفر والسياحة- 500 ألف ريالهاف مليون- 500 ألفمؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز الخيرية- 500 ألف ريالطلال بن عمر العقاد وطارق بن عمر العقاد- 500 ألف ريالأوقاف محمد بن عبدالله الجميح الخيرية- 300 ألف ريالساين- 250 ألف ريالوقف محمد صالح العذل- 250 ألف ريالمفتي المملكة عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ- 200 ألف ريالمؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية -أحياها- 200 ألف ريالسيدة الأعمال أميرة الطويل- 100 ألف ريال