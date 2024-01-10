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بيان مهم لأمانة القصيم بشأن الحفاظ على الممتلكات العامة

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أمانة القصيم تنبه للحفاظ على الممتلكات العامة
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أصدرت أمانة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، بيانًا مهمًا بشأن الحفاظ على الممتلكات العامة.

بيان مهم لأمانة القصيم بشأن الحفاظ على الممتلكات العامةاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه حفاظًا على الممتلكات العامة وحق والمارة، فإنه لا يسمح بخلط الإسمنت أو مواد البناء على الرصيف أو الأسفلت مباشرة.


وأكدت أن الالتزام يحمي الجميع من المخالفات، وأن الإبلاغ عن أية مخالفات يكون عبر منصة بلدي.

"أمانة القصيم" تعالج 190 ألف تشوه بصري

يأتي هذا في وقت رصدت في الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للامتثال، العديد من مظاهر التشوه البصري في 190.580 موقعًا خلال عام 2023م.

رفع جودة الحياة بالمنطقة للمواطن والمقيم

وبيّنت الأمانة، أن إجمالي عدد الزيارات الرقابية في منصة "ممتثل" بلغت 378.865 زيارة، وبلغ إجمالي الطلبات للخدمات بمنصة "بلدي" 823.657 طلبًا؛ من أجل تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة بالمنطقة للمواطن والمقيم.


وأكدت تكثيف جولاتها الرقابيّة على مختلف المحال التجارية، ومتابعة الأنشطة المختلفة بجميع المنشآت، داعية إلى مواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.

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