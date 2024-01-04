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أهم فواكه موسم المربعانية في القصيم .. ولهذا السبب يفضلها الأغلبية

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الحمضيات
أ أ
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تنتج منطقة القصيم العديد من ثمرة الحمضيات بمختلف أنواعها التي تشمل البرتقال واليوسفي "الفندي" والليمون "الأصفر وأبو زهيري" والترنج "الأترجة" والقريب فروت.اضافة اعلان

أسواق الفواكه في القصيم:


وتشهد أسواق الفواكه ومحّال الخضار بالمنطقة إقبالا وتزايدا على شرائها في فصل الشتاء، من خلال ما ينتج من الأراضي الزراعية المتخصصة في إنتاج الحمضيات، أو من خلال ما يستورد ويجلب من البلاد المجاورة.

إدخال الفواكه الموسمية:


وما إن يبدأ فصل الشتاء، يبدأ أهالي منطقة القصيم بإدخال الفواكه الموسمية خصوصاً الليمون والترنج، في مأكولاتهم الشتوية الشعبية مثل "الحنيني والقشد" وغيرها من الحمضيات التي تعد أهم فواكه موسم المربعانية لديهم.

وينصح المختصون في شؤون التغذية هذه الأيام بتناول الفواكه الحمضية، للوقاية بعد الله من "أمراض الشتاء" والإصابة بالإنفلونزا إذ أنه غالباً ما يجلب هذا التوقيت معه زيادة في حالات نزلات البرد.

ومن تلك الأطعمة التي تُعزز المناعة في مواجهة فصل الشتاء، تناول الفواكه الحمضية وإضافتها للأطعمة بشكل منتظم.

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