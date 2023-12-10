بيان للأمن البيئي بشأن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

أ أ

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها. اضافة اعلان

وأوضحت أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.





الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة



تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030



وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.يأتي هذا في وقت أسهمت فيه وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في حماية البيئة وإنفاذ الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات، وزيادة معدلات الغطاء النباتي وعودة التوازن البيئي في المملكة، مواصلة انتشارها خلال عام 2023 حيث بلغت 49 مقرًا ومركزًا تمثلت في 3 مناطق و7 محميات ملكية ومحميتين طبيعية ومتنزه.وتعمل القوات على حماية البيئة بمختلف مكوناتها في المملكة، من خلال مركز رئيس يقع في مدينة الرياض تتبع له قيادات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة.