بيان للأمن البيئي بشأن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

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شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام
البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات
الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.
وأوضحت أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة وحثت على
الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911)
بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030يأتي هذا في وقت أسهمت فيه وزارة الداخلية ممثلة في
القوات الخاصة للأمن البيئي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في
حماية البيئة وإنفاذ الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات،
وزيادة معدلات الغطاء النباتي وعودة التوازن البيئي في المملكة، مواصلة انتشارها
خلال عام 2023 حيث بلغت 49 مقرًا ومركزًا تمثلت في 3 مناطق و7 محميات ملكية
ومحميتين طبيعية ومتنزه.
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وتعمل القوات على حماية البيئة بمختلف مكوناتها في المملكة، من خلال مركز رئيس يقع في مدينة الرياض تتبع له قيادات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة.