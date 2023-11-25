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ضبط مخالف لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المنطقة الشرقية

دوريات امنية - عسير - البيئة
أرشيفية
أ أ
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية بالمنطقة الشرقية.

العقوبةاضافة اعلان

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وقبل ذلك، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين من الجنسية السودانية و(3) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين لنظام البيئة.

تخزين الحطب والفحم

وقام المخالفون بتخزين أكثر من (115) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة مكة المكرمة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

 وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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