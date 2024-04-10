شاهد.. صلاة عيد الفطر تحت زخات المطر في الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك تحت زخات أمطار الخير، في أحد المساجد، في العاصمة الرياض صباح اليوم الأربعاء.



صلاة العيد تحت زخات المطر



طقس أول أيام عيد الفطر



وظهر خلال المقطع، المصلون يؤدون صلاة العيد في طمأنينة وأمن وأمان في أول أيام عيد الفطر، في ظل توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق في أول أيام العيد.وكما ظهر خلال المقطع، أدى المصلون صلاتهم في خشوع وطمأنينة داعين الله أن يتقبل منهم صيام شهر رمضان المبارك، وأن ينعم عليهم بالرحمة والمغفرة.وفي وقت سابق، توقع الباحث والطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك.وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة إكس : "إنه وفقاً للنماذج العددية إن شاء الله متوقع أول أيام عيد الفطر هطول أمطار "متفرقة" متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على"أجزاء" من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير والشمالية والشرقية وقطر والبحرين والكويت".وأضاف أنه من المتوقع أيضا نشاط للرياح السطحية، من متوسطة لشبه قوية على أجزاء واسعة من المملكة ضمن الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام ١٤٤٥هـ".