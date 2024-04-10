الأربعاء، 01 شوال 1445 ، 10 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. صلاة عيد الفطر تحت زخات المطر في الرياض

صلاة العيد
صلاة العيد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك تحت زخات أمطار الخير، في أحد المساجد، في العاصمة الرياض صباح اليوم الأربعاء.اضافة اعلان

صلاة العيد تحت زخات المطر

وظهر خلال المقطع، المصلون يؤدون صلاة العيد في طمأنينة وأمن وأمان في أول أيام عيد الفطر، في ظل توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق في أول أيام العيد.
وكما ظهر خلال المقطع، أدى المصلون صلاتهم في خشوع وطمأنينة داعين الله أن يتقبل منهم صيام شهر رمضان المبارك، وأن ينعم عليهم بالرحمة والمغفرة.

طقس أول أيام عيد الفطر

وفي وقت سابق، توقع الباحث والطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك.وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة إكس : "إنه وفقاً للنماذج العددية إن شاء الله متوقع أول أيام عيد الفطر هطول أمطار "متفرقة" متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على"أجزاء" من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير والشمالية والشرقية وقطر والبحرين والكويت".
وأضاف أنه من المتوقع أيضا نشاط للرياح السطحية، من متوسطة لشبه قوية على أجزاء واسعة من المملكة ضمن الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام ١٤٤٥هـ".


اقرأ أيضا

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

وزير الدفاع يستقبل قادة الوزارة وكبار مسؤوليها بمناسبة عيد الفطر

الأمير عبدالعزيز بن سعود: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان

أول أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

عاجل.. طقس أول أيام العيد: أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية 4:41 م الأحد، 31 مارس 2024

عاجل.. وزير الشؤون الإسلامية: موعد صلاة عيد الفطر في هذا التوقيت

فيضة النظيم 11:43 م الأربعاء، 20 مارس 2024

مشاهد تأسر العقول.. لقطات من الأجواء لفيضة النظيم بالمجمعة

أمطار غزيرة 4:16 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

تحذير مهم من "الدفاع المدني" لسكان الرياض وهذه المناطق.. ماذا يحدث؟

أمطار غزيرة 5:42 م الإثنين، 18 مارس 2024

تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر