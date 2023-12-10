الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاملاً الدعم الإضافي

بيان عاجل من حساب المواطن بشأن مستحقات شهر ديسمبر

GA7zYPuXoAAw0Bk
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الاحد بإذن الله. اضافة اعلان
 
تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية


تتم عرض بيانات الدفعة المالية وتفاصيل الأهلية على حساب المستفيدين عبر بوابة حساب المواطن ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:

1-ابدأ بفتح موقع بوابة حساب المواطن من خلال الضغط هنا
2- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم أدخل رمز التحقق.
3- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
4- انتقل إلى القائمة الرئيسية واختر خيار الدفعات المالية.
5- سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على بيانات الدفعة المالية والقيمة الإجمالية للدعم المستحق.
6- باستخدام هذه الخطوات يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدفعة المالية ومعرفة قيمة الدعم المستحق لك.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر الدفعة 73 من برنامج الدعم.

استمرار الدعم الإضافي

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين بهذا الخصوص، وقال البرنامج حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023".

توجيه ملكي بشأن الدعم الإضافي

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.
كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

اقرأ أيضا

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
11:24 م السبت، 09 ديسمبر 2023

الإطاحة بمخالف لنظام أمن الحدود في الباحة.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته

الحياة الفطرية
11:08 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. أول تعليق من الحياة الفطرية على فيديو صيد "المها العربي"

وزارة الداخلية
10:49 م السبت، 09 ديسمبر 2023

خلال 2023.. مبادرات أمنية رائدة لوزارة الداخلية تسهم في تعزيز الأمن والسلامة

ا
10:23 م السبت، 09 ديسمبر 2023

شاهد.. إزالة المطاعم القديمة بكورنيش الخبر والدمام

اقرأ أيضا

مكافحة المخدرات: ضبط أردني بتبوك وسوري في الجوف

"الأرصاد": إنذار أحمر لأهالي منطقة مكة .. أمطار غزيرة وسيول تستمر لساعات

عاجل .. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثالث لجميع المراحل الدراسية

غدًا.. فتح باب التسجيل في جوائز المنتدى السعودي للإعلام

بالفديو.. حالة مطرية غزيرة جنوب شرق مكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:26 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

في حال انطبقت الأهلية لدورة ديسمبر متى يتم صرف دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن 2:04 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه من حساب المواطن بشأن تأثير ورقة العمل الحر على الدعم؟

حساب المواطن - ريال 5:43 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مستند إثبات الاستقلالية

حساب المواطن 5:35 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

حساب المواطن يوضح المقصود بعائلة فاقد الأهلية

اقرأ أيضا

الأمن العام1
6:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
5:11 م السبت، 09 ديسمبر 2023

"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

باب الكعبة
4:43 م السبت، 09 ديسمبر 2023

بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GA7zYPuXoAAw0Bk
12:08 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بيان عاجل من حساب المواطن بشأن مستحقات شهر ديسمبر

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:02 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال

الأمن العام1
6:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

وزارة الداخلية
4:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.19.11 PM (1)
3:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول