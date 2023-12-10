بيان عاجل من حساب المواطن بشأن مستحقات شهر ديسمبر

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أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الاحد بإذن الله.
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الاستعلام عن
حساب المواطن برقم الهوية
تتم عرض بيانات الدفعة المالية وتفاصيل الأهلية على حساب المستفيدين عبر بوابة حساب المواطن ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:
1-ابدأ بفتح موقع بوابة حساب المواطن من خلال الضغط هنا.
2- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم أدخل رمز التحقق.
3- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
4- انتقل إلى القائمة الرئيسية واختر خيار الدفعات المالية.
5- سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على بيانات الدفعة المالية والقيمة الإجمالية للدعم المستحق.
6- باستخدام هذه الخطوات يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدفعة المالية ومعرفة قيمة الدعم المستحق لك.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر الدفعة 73 من برنامج الدعم.
استمرار الدعم الإضافيجاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين بهذا الخصوص، وقال البرنامج حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023".
توجيه ملكي بشأن الدعم الإضافيوفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.
كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.