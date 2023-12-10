بيان عاجل من حساب المواطن بشأن مستحقات شهر ديسمبر

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أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الاحد بإذن الله. اضافة اعلان



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الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



استمرار الدعم الإضافي



توجيه ملكي بشأن الدعم الإضافي

