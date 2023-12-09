عاجل.. حساب المواطن.. إيداع دعم ديسمبر بعد ساعات وهذا رابط الاستعلام

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يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف دعم حساب المواطن والذي يستفيد منه آلاف المواطنين، بالإضافة إلى الدعم الإضافي، حيث يتم حساب الدعم وفقا للزيادة الملكية المعلن عنها من قبل الديوان الملكي. اضافة اعلان





إيداع دعم حساب المواطن بعد ساعات



الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



استمرار الدعم الإضافي



توجيه ملكي بشأن الدعم الإضافي

