عاجل.. حساب المواطن.. إيداع دعم ديسمبر بعد ساعات وهذا رابط الاستعلام

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يبحث العديد من
المواطنين عن موعد صرف دعم حساب المواطن والذي يستفيد منه آلاف المواطنين، بالإضافة إلى الدعم الإضافي، حيث يتم حساب الدعم وفقا
للزيادة الملكية المعلن عنها من قبل الديوان الملكي.
إيداع دعم حساب
المواطن بعد ساعاتوفي آخر إفادة
ملكية فقد تم تمديد فترة صرف الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023 م، مع استمرار فتح
باب التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد.
ومن المتوقع أن يتم تحويل دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر حيث يكون موعد صرف الدعم يوم الأحد، وتحديدا في 10 ديسمبر 2023م، الموافق 26 جمادي الأول 1445هجريا.
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وسيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا، أي بعد حوالي 12 ساعة من الآن، ومن المتوقع أن يستمر تحويل الدعم لمدة ثلاثة أيام، حتى يستفيد جميع المستحقين من هذا الدعم.
الاستعلام عن
حساب المواطن برقم الهوية
تتم عرض بيانات الدفعة المالية وتفاصيل الأهلية على حساب المستفيدين عبر بوابة حساب المواطن ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:
1-ابدأ بفتح موقع بوابة حساب المواطن من خلال الضغط هنا.
2- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم أدخل رمز التحقق.
3- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
4- انتقل إلى القائمة الرئيسية واختر خيار الدفعات المالية.
5- سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على بيانات الدفعة المالية والقيمة الإجمالية للدعم المستحق.
6- باستخدام هذه الخطوات يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدفعة المالية ومعرفة قيمة الدعم المستحق لك.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر الدفعة 73 من برنامج الدعم.
استمرار الدعم الإضافيجاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين بهذا الخصوص، وقال البرنامج حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023".
توجيه ملكي بشأن الدعم الإضافيوفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.
كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.