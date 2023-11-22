حساب المواطن يوضح المقصود بعائلة فاقد الأهلية

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أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بعائلة فاقد الأهلية، والتي من حقها التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.





أسرة فاقد الأهلية اضافة اعلان



جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "‘إذا كان زوج فاقد الأهلية.. ماذا يعني ذلك؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله: "حياك الله ، المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي ، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.

وهذه الحالات هي:

إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية

إذا كان الزوج متغيبًا

في حال كانت متزوجة من غير سعودي

إذا كان الزوج سجينًا.

واشترط البرنامج "إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".





خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

