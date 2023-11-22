الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يوضح المقصود بعائلة فاقد الأهلية

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بعائلة فاقد الأهلية، والتي من حقها التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.

أسرة فاقد الأهليةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "‘إذا كان زوج فاقد الأهلية.. ماذا يعني ذلك؟".
وأجاب حساب المواطن، بقوله: "حياك الله ، المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي ، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.
وهذه الحالات هي:
إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية 
إذا كان الزوج متغيبًا
في حال كانت متزوجة من غير سعودي
إذا كان الزوج سجينًا. 
واشترط البرنامج "إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

حساب المواطن

يشار إلى أن حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.




اقرأ أيضا

مساعدات لغزة
2:27 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"سلمان للإغاثة" يبدأ توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين في قطاع غزة

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

جمعية اسرتي
1:36 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"أسرتي" بالمدينة المنورة تطلق مبادرة "القيم الوطنية الأسرية"

67866
12:54 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

بالشرقية.. استمرار تساقط الأمطار بغزارة على حفر الباطن (فيديو)

اقرأ أيضا

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟

بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية خلال الـ 36 ساعة القادمة

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 7:00 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

هل يلزم الإفصاح عن القرض العقاري للتسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن - التسجيل 6:36 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

يعيش في منزل والده بدون صك.. هل يمكنه التسجيل كمستقل في حساب المواطن؟

حساب المواطن - التسجيل 8:44 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

هل تغيير الاسم في الأحوال المدنية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 5:17 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

هل يمنع السجل التجاري من الحصول على دعم حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال

أهم 10
10:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول وتنبيه من حساب المواطن حول "إيقاف الخدمات"

678768
10:12 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

السيول تقطع طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية (فيديو)

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
9:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

35 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟