توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مستند إثبات الاستقلالية

أ أ



أكد برنامج حساب المواطن، أهمية أن يكون مستند إثبات الاستقلالية في حالة إذا كان صك ملكية أن يكون باسم مقدم الطلب.





حساب المواطن وإثبات الاستقلالية

كشف حساب المواطن عن الشروط الخاصة بمنح الدعم للمبتعث والطالب الجامعي.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على استفسار بشأن إرفاق صك الملكية لإثبات الاستقلالية.وأجاب حساب المواطن، بقوله: "في حال تم ارفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند بإسم "المتقدم بالطلب" وغير مشترك ، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق،



وردًا على استفسار لأحد المتابعني حول ما إذا كان سيتم إيقاف عن الزوج المبتعث إلى خارج المملكة؟، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة".

وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".



الطالب الجامعي هل يستحق حساب المواطن؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



اضافة اعلان

وردًا على استفسار حول ما إذا كان الطالب الجامعي يستحق حساب المواطن؟، قال حساب المواطن، إنه "يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك ( تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم".حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وتتضمن التعديلات الجديدة:تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.