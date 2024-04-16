بيان عاجل من الأحوال المدنية بشأن ما يُثار عن طرح وظائف جديدة

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أصدر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بياناً عاجلاً نفى فيه صحة ما يتم تداوله حول طرح وظائف شاغرة.



حقيقة طرح وظائف في الأحوال المدنية:



رفض طلب تجديد الهوية:



الهوية الوطنية في توكلنا



وقالت "الأحوال المدنية" عبر منصة "إكس" :" لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية ونأمل في أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".وفي وقت سابق، تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن تجديد الهوية الوطنية وسبب رفض الطلب .جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد قال فيه :"سلام عليكم .. أنا طلبت تجديد الهوية وتم قبول الطلب وأكملت الأجراءات ودفعت رسوم التوصيل ولكن بعد 7 ساعات تم إرجاع مبلغ التوصيل.. لماذا؟وأجابت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "وعليكم السلام، يمكنك معرفة سبب الرفض من خلال حسابك في منصة أبشر".وقبل أسابيع، تفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسار أحد المواطنين بشأن عدم ظهور الهوية الوطنية بعد التجديد في حساب المستفيد في التطبيق.وقال المستفيد في سؤاله عبر حساب "خدمة المستفيدين"، "جددت هويتي وإلى الآن لم يتم ظهورها في توكلنا خدمات.. ما الحل؟".وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله : أهلاً بك.. نأمل منكم اتباع الخطوات التالية:- استلام الهوية الوطنية- ثم التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر- تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر- تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات- ثم النقر على الصورة الشخصية في الصفحة الرئيسية وتحديث البيانات أسفل الصفحة