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بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
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ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية القبض على شخص لترويجه في مركبة يقودها أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان

الإجراءات النظامية:



وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

منطقة الرياض:



كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والهيروين المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

منطقة عسير:



وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهما تهريب 30,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية ، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

جازان:



قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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