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لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

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شبورة مائية وصباب
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من شبورة مائية وحالة من الضباب على محافظات منطقتي جازان وعسير، مصحوبة بتدني في مستوى الرؤية.اضافة اعلان

شبورة مائية وضباب على منطقة عسير

وعلى حسابه في منصة "إكس"، نبّه المركز إلى تكون شبورة وضباب خفيف على عسير خاصة محافظة، "أبها والنماص وبلقرن وتنومة والبراك والفحمة"، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح أنه من المتوقع وجود شبورة مائية “ضباب خفيف” على منطقة جازان يصاحبه تدني في الرؤية الأفقية، تشمل محافظات، “الدرب وبيش".

الحالة تستمر حتى السابعة صباحًا

وأشار المركز إلى أن بداية الإنذار تكون من الساعة 1 من صباح غد السبت وتستمر حتى السابعة صباحًا.

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

كما حذر المركز من فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

الحالة المطرية على 8 مناطق منها الرياض
 وأضاف أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير والباحة وجازان ومكة وتبوك والمدينة وحائل.

رياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الحالة المطرية مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتصل سرعتها لأكثر من 60 كيلو متر في الساعة، مع جريان السيول وتساقط البرد.

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