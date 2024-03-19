الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعضها لا يتطلب خبرة.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن عشرات الوظائف

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (47) وظيفة متنوعة (تشمل 24 وظيفة لاتتطلب خبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في (7) مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

مجالات العمل:

- وظائف إدارية

- وظائف مساعدين

- وظائف خدمة عملاء

- وظائف مساندة

- وظائف مترجمين

- وظائف هندسية

- وظائف صحية

- منح دراسية

المؤهلات المطلوبة:


- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى
مناطق العمل:

 - الرياض

- جدة

- المدينة المنورة

- الدمام

- حائل

- الأحساء

- عرعر

نبذة عن الشؤون الصحية:

الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة  تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض وصواعق رعدية وسيول في 10 محافظات

بيان عاجل لـ"الغذاء والدواء"حول ادعاءات لمنتج دقيق يخلو من المواد المضافة لمرضى السكري

تزامنًا مع الحالة المطرية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني

شاهد.. تفعيل خدمة الطواف في الجسر الدائري علي سطح الحرم عبر عربات الجولف

التزموا بآداب المسجد الحرام.. تنبيه مهم من "العناية بشؤون الحرمين" للطائفين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 11:21 م السبت، 16 مارس 2024

بعد ساعات.. بدء التقديم في جامعة نايف للعلوم الأمنية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 8:45 م الخميس، 14 مارس 2024

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في الرياض وجدة

جامعة بيشة 2:24 ص الجمعة، 01 مارس 2024

التقديم لمدة أسبوع.. 24 وظيفة شاغرة في جامعة بيشة