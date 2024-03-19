بعضها لا يتطلب خبرة.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن عشرات الوظائف

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (47) وظيفة متنوعة (تشمل
24 وظيفة لاتتطلب خبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في (7)
مدن بالمملكة على النحو التالي:
مجالات العمل:- وظائف إدارية
- وظائف مساعدين
- وظائف خدمة عملاء
- وظائف مساندة
- وظائف مترجمين
- وظائف هندسية
- وظائف صحية
- منح دراسية
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق العمل:
- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- الدمام
- حائل
- الأحساء
- عرعر
نبذة عن الشؤون الصحية:الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة تابع
لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق
المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا