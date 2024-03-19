بعضها لا يتطلب خبرة.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن عشرات الوظائف

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (47) وظيفة متنوعة (تشمل 24 وظيفة لاتتطلب خبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في (7) مدن بالمملكة على النحو التالي:





مجالات العمل:



المؤهلات المطلوبة:



نبذة عن الشؤون الصحية:



طريقة التقديم:

