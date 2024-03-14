جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في الرياض وجدة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

- إطفائي

- مراقب إطفاء

- مساعد إداري

- إداري قاعدة بيانات

- محلل نظم

- منسق أول شؤون التعليم الطبي

- مبرمج تشغيل المشاريع

- مشرف خدمات ترفيه الموظفين

- مساعد بحث ثاني

- أخصائي ترفيه أول



التخصصات المطلوبة:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط العامة:



ملاحظة:



طريقة التقديم:

