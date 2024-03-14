جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في الرياض وجدة

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أعلنت جامعة
الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة
(الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو
التالي:
- إطفائي
- مراقب إطفاء
- مساعد إداري
- إداري قاعدة بيانات
- محلل نظم
- منسق أول شؤون التعليم الطبي
- مبرمج تشغيل المشاريع
- مشرف خدمات ترفيه الموظفين
- مساعد بحث ثاني
- أخصائي ترفيه أول
التخصصات
المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- التربية البدنية
- الصحة
- علوم السلامة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة
- أو مايعادلهم
المؤهلات
المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا