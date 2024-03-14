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جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في الرياض وجدة

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود
أ أ
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان
- إطفائي
- مراقب إطفاء
- مساعد إداري
- إداري قاعدة بيانات
- محلل نظم
- منسق أول شؤون التعليم الطبي
- مبرمج تشغيل المشاريع
- مشرف خدمات ترفيه الموظفين
- مساعد بحث ثاني
- أخصائي ترفيه أول     

التخصصات المطلوبة:



- إدارة الأعمال
- التربية البدنية
- الصحة
- علوم السلامة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة   
- أو مايعادلهم

المؤهلات المطلوبة:



- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ملاحظة:



تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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