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ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة

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ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي
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 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمخيم الشتوي في العلا، اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر.اضافة اعلان

ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي


أيضا استقبل ولي العهد، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ماين السيناتور أنغس كنغ، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس السيناتور جون كورنين، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك السيناتور كريستين غليبراند، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير السيناتور جون أوسوف، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا السيناتور مارك كيلي.
 وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

استعراض وبحث العلاقات الثنائية 


 حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

 فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

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