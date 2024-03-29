الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد انتشار الصور.. بيان عاجل من بلدية خميس مشيط بشأن ضبط لحوم كلاب في بوفيه

ا
اللحمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مزعومة للحوم كلاب قالوا إنه تم ضبطها من قبل بلدية خميس مشيط داخل إحدى البوفيهات.

بلدية خميس مشيط تنفي:اضافة اعلان

وأوضحت بلدية خميس مشيط أن الصور المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتم تداولها بأن مراقبي البلدية قاموا بضبط إحدى البوفيهات التي تقوم ببيع لحوم غير صالحة، وإرفاق صور لكلاب على أنه تم ضبطها في نفس البوفيه، غير صحيحة على الإطلاق.
وتابعت- وفق عكاظ- :" وما يتم تناقله من أخبار ومعلومات في هذا الخصوص هي معلومات مغلوطة وعارية من الصحة".
واختتمت بأنها: "تؤكد بأنها تحرص أشد الحرص على متابعة جميع منافذ بيع الغذاء والتأكد من سلامته والإعلان عبر حسابها الرسمي عن أي مخالفات صحية يتم ضبطها."


اقرأ أيضا

توقعات بتقلبات جوية على 4 مناطق.. والدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

بتوجيهات ودعم من ولي العهد.. اكتمال أعمال التدعيم والإنقاذ لـ 56 مبنى بجدة التاريخية

لـ 10 لغات.. ترجمة فورية لخطب الجمعة بالمسجد النبوي

حرس الحدود يحبط تهيب كميات كبيرة من المخدرات في جازان وعسير

قرار عاجل من البيئة بحظر صيد هذه الأسماك

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جسر مشاه - خميس مشيط 10:00 م الإثنين، 11 مارس 2024

بيان عاجل بشأن سقوط جسر مشاة ارتطمت به شاحنة في خميس مشيط

هيئة-السوق-المالية-1 12:19 ص الخميس، 29 فبراير 2024

طرح وحدات صندوق جامعة الملك خالد الوقفي للمساهمة

ا 12:00 ص الخميس، 29 فبراير 2024

الدفاع المدني بجدة يخمد حريقًا في مستودع

ا 11:28 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

"مرور الشمالية": ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر