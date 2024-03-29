بعد انتشار الصور.. بيان عاجل من بلدية خميس مشيط بشأن ضبط لحوم كلاب في بوفيه

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مزعومة للحوم كلاب قالوا إنه تم ضبطها من قبل بلدية خميس مشيط داخل إحدى البوفيهات.



بلدية خميس مشيط تنفي:



وأوضحت بلدية خميس مشيط أن الصور المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتم تداولها بأن مراقبي البلدية قاموا بضبط إحدى البوفيهات التي تقوم ببيع لحوم غير صالحة، وإرفاق صور لكلاب على أنه تم ضبطها في نفس البوفيه، غير صحيحة على الإطلاق.وتابعت- وفق عكاظ- :" وما يتم تناقله من أخبار ومعلومات في هذا الخصوص هي معلومات مغلوطة وعارية من الصحة".واختتمت بأنها: "تؤكد بأنها تحرص أشد الحرص على متابعة جميع منافذ بيع الغذاء والتأكد من سلامته والإعلان عبر حسابها الرسمي عن أي مخالفات صحية يتم ضبطها."