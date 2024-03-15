بشرى من "سكني": مسكن أول لـ 16 ألف أسرة

أ أ

أعلن برنامج سكني عن استفادة 21,877 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول 16,144 أسرة.

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.





عدد الأسر المستفيدة من سكني خلال فبراير



باقات الدعم السكني



موقع وتطبيق سكني



الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية

