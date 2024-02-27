صدور موافقة خادم الحرمين على منح رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله-، على منح معالي رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق الأول ظهير أحمد بابر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.



صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين:

ويأتي ذلك تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، قلَّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، الوسام، خلال استقباله له اليوم في الرياض.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال ومراسم التقليد، صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.